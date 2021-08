razveselile smo se vašega čivka, da generalni direktorat komisije za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči, ki ga vodite, ne bo pustil na cedilu afganistanskega ljudstva v času, ko zna menjava oblasti privesti do krvavega zatiranja človekovih pravic in dodatne hude humanitarne in begunske krize.

Zgodovina ravnanja talibanov z ženskami in deklicami je dobro znana in njihov ponovni vzpon na oblast v Afganistanu jih najverjetneje spet resno ogroža. Čeprav novi oblastniki trdijo, da bodo spoštovali človekove pravice žensk, hkrati sporočajo, da bodo te pravice v okviru šeriatskega prava. To de facto pomeni krčenje pravic žensk do avtonomnega razvoja ter utrjevanje njihovega podrejenega položaja. Prve, ki jih zna zadeti maščevanje verskih skrajnežev, so afganistanske borke za pravice žensk, kot je na primer Mahkouba Seraj, s katero smo v Ženskem lobiju Slovenije tudi osebno sodelovale v okviru Natovega Panela civilne družbe za enakost spolov. Večina med njimi se je odločila, ali pa ni imela izbire, in so ostale v svoji domovini; najbolj vplivne, vidne in pogumne ženske predvsem zato, da bi tudi osebno preprečevale vrnitev k srednjeveškemu pojmovanju družbene vloge žensk v Afganistanu.

EU je bila s svojimi članicami Nata, vključno s Slovenijo, aktivno vpletena v spopad za določene geostrateške interese v Afganistanu, s čimer je oslabila svoje možnosti uporabe mehke moči. Ni pa vse izgubljeno; še vedno lahko vsaj s posredno diplomacijo poskuša narediti vse, kar zmore.

Prosimo vas, da tako vi kot evropska komisija storite vse, kar je v vaši moči, in da kot evropski komisar za upravljanje s krizami in oseba z neposrednim dostopom do najpomembnejših odločevalcev v EU prek zaveznikov talibanov, na katere EU lahko vpliva, po diplomatskih poteh dosežete, da junaške borke za eno ključnih vrednot EU – enakost spolov – obvarujete najhujšega in da dosežete, da jih vključijo v njihova domača in verjetna mednarodna pogajanja o novi vladi in o sprejemu novega Afganistana v mednarodno skupnost. Talibani taka pogajanja ponujajo zdaj, ko so dosegli, da se bodo ta odvijala pod njihovimi pogoji, a potrebovali bodo sogovornike tudi med tistimi, ki so jih še včeraj zavračali z orožjem.

Pričakujemo, da se boste angažirali in nas obveščali, kaj ste ukrenili in kaj ste s tem dosegli.

V upanju na nadaljnje sodelovanje vas iskreno pozdravljamo.

Dr. Jana Javornik, dr. Maca Jogan, Sonja Lokar, dr. Vesna Leskovšek, Mija Javornik, Milena Šmit, dr. Alenka Verbole, Mojca Kleva, Suzana Tratnik, Frančiška Ćetković, Violeta Neubauer, Katja Zabukovec Kerin, Andreja Kokalj, Živa Vidmar, Liana Kalčina, Maja Plaz, Lucija Užmah, Ema Verbnik

članice Ženskega lobija Slovenije, Ljubljana