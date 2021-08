Misija Oslo se za slovensko hokejsko reprezentanco nezadržno približuje. Cilj? Tretja zaporedna uvrstitev na olimpijske igre. A tokrat so razmere nekoliko specifične, kar pomeni, da selektor Matjaž Kopitar ne more povsem vedeti, kaj lahko od moštva pričakuje. »Zagotovo je jasno le to, da bomo pokazali veliko srčnost. To nikoli ni bilo in ne bo sporno,« poudarja. V teh dneh na Bledu vadi le peterica (Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin). Vsi drugi se pripravljajo v svojih klubih, ekipa pa se bo v vsaj približno polni postavi zbrala šele v nedeljo, ko bo odpotovala na Norveško, kjer bo Slovenija edina od udeleženk turnirja v Oslu, ki ne ob odigrala niti ene pripravljalne tekme. »Smo verjetno tudi edina ekipa, ki je ne potrebuje, saj se med seboj tako dobro poznamo,« je ob tem pripomnil Žiga Pavlin. Uvodni obračun Kopitarjevo izbrano vrsto čaka v četrtek proti Danski.

Oddahnili si bodo šelena prvem treningu v Oslu Čeprav so igralci in trenerski štab osredotočeni na prihajajoče tekmece, pa si vodstvo Hokejske zveze Slovenije (HZS) beli glavo s potjo na Norveško. Potovanja so namreč od izbruha pandemije koronavirusa otežena. »Večkrat poudarjamo, da živimo v drugačnih časih. Logistično je pot v Oslo kar velik zalogaj. Najbolj bomo veseli, ko bomo v ponedeljek vsi v Oslu. Del priprav bo takrat za peščico igralcev opravljen, drugi bodo prišli iz klubov. Do nastanitve v Oslu nas čaka tudi kar nekaj testov na koronavirus. Resnično si bomo oddahnili šele, ko bomo skupaj na prvem treningu,« je misli zbral generalni sekretar HZS Dejan Kontrec. Selektor Matjaž Kopitar ni v enostavnem položaju, a se ne pritožuje. Bolj kot na tekmece se osredotoča na svoje moštvo, natančneje na tiste, ki so trenutno na Bledu. »Moramo vedeti, da bomo v Oslu edini kvalifikant. Nasprotniki so vredni vsega spoštovanja. Imajo igralce, ki igrajo v odličnih ligah, tudi v ligi NHL. A mi se lahko pohvalimo z izjemnim moštvenim duhom. Je pa treba dodati, da igra avgusta ne more biti takšna, ko je februarja. V razmerah, ki niso enostavna, delamo najbolje, kar lahko. Pred seboj imamo en sam cilj, in to je preboj na olimpijske igre. Stoodstoten sem, da bodo igralci dali od sebe vse. Na koncu dneva je pomembno, ali se lahko pogledaš v ogledalo in veš, da si naredil vse, kar je bilo v tvoji moči. Kakšen pa bo nato rezultat, bomo videli,« je razpredal Matjaž Kopitar.

Improvizirajo ves čas O pomanjkljivosti reprezentance ni želel govoriti, čeprav se zaveda, da obstajajo. »Zavedajo se tudi igralci. Ne mislite, da so neumni. Da bi jih zdaj izpostavljal, nima smisla. Pomembno je, da jih poskušamo odpraviti oziroma čim bolj zakriti,« je poudaril 55-letni selektor. Dejstvo, da se bo reprezentanca v kvalifikacije podala brez pripravljalne tekme, ga pretirano ne skrbi. »Vsekakor zadeve niso idealne. Ena ali dve pripravljalni tekmi bi prišli zelo prav. A večkrat poudarjam, da smo Balkanci. Kot taki ves čas improviziramo. Kontrec v pisarni, pa logistično, saj nimamo denarja, da bi v ponedeljek s čarterjem poleteli v Oslo… Rade volje bi odigrali pripravljalno tekmo, a to ni bilo mogoče. Določene informacije o Dancih in Norvežanih imamo. Igrali so na spomladanskem svetovnem prvenstvu, a bodo imeli nekoliko spremenjeni ekipi. O Južni Koreji vemo nekoliko manj. Vsekakor pa bomo vedeli, od kod nam pretijo največje nevarnosti,« je še povedal Kopitar. »Najpomembneje bo, da se bomo držali navodil. Napake se vedno dogajajo. Če se ne bi, bi se vsaka tekma končala z izidom 0:0. Problem pa nastane, če se napake ponavljajo. A s srčnostjo lahko tudi to izničimo.«

Širši reprezentančni seznam Vratarji: Gašper Krošelj, Luka Gračnar, Matija Pintarič, Žan Us, branilci: Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Miha Logar, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Klemen Pretnar, Nejc Stojan, napadalci: Tadej Čimžar, Jan Drozg, Žiga Jeglič, Žan Jezovšek, Luka Kalan, Gregor Koblar, Anže Kopitar, Anže Kuralt, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Šturm, Rok Tičar, Jan Urbas, Miha Verlič, Miha Zajc.