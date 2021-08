Janša zelen od zavisti

Kot poročamo, so v Stanežičah včeraj postavili prometni znak. Dogodek (naj ponovimo, šlo je za postavljanje prometnega znaka) je Slovenska tiskovna agencija prenašala v živo. Najprej smo videli, kako je delavec prinesel lestev, jo pridržal, drugi je vzel znak, splezal po lestvi, znak namestil na poprej pripravljeno držalo, ročno zategnil vijake, sestopil, pogledal, ali je vse v redu, splezal nazaj na lestev, popravil znak, zategnil vijake nazaj in spet splezal dol. Izjemno delo je snemalo vsaj ducat snemalcev in fotoreporterjev, slika je šla v svet…