V tem konkretnem primeru tistim, ki s Kolesarske zavijajo desno na Celovško proti centru mesta. Tak manever je mogoč le pod dvema pomembnima pogojema. Prvi je seveda omenjeni znak (zelena puščica tik ob zgornjem delu semaforja), drugi pa, da prometne razmere to sploh omogočajo. In še nekaj je treba poudariti. Mnogi namreč napak razumejo, da je zavijanje v desno pri rdeči luči zdaj dovoljeno kar povsod in nekateri nestrpni vozniki celo hupajo voznikom pred njimi, naj vendar speljejo. To nikakor ni res. Direkcija za ceste na državnih in občine na lokalnih cestah bodo šele določila križišča, kjer je tak manever sploh mogoč, v naslednjih dneh bodo postavili še nekaj novih takih znakov (v Novem mestu in Metliki), v prihodnjih tednih pa še več. Poudariti je treba še, da se prvi voznik v križišču odloči, ali bo »šel v rdečo« šele takrat, ko se prepriča, da skozi zeleno luč na njegovi levi ne bo pripeljal nihče in bo tak manever zanj dovolj varen. Povsem pravilno in možno pa je tudi, da lepo mirno počaka na zeleno luč. In tisti zadaj mora lepo mirno na to tudi počakati. Brez hupanja. Kot na vsako novost v prometu se bomo morali tudi na zavijanje v desno pri rdeči luči še navaditi, do takrat pa velja: strpno, previdno in po pameti!