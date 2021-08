Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri počivališču Zima proti Ljubljani kolona vozil dolga dva kilometra in pol, potovalni čas se podaljša za deset do petnajst minut. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled in Jesenice-Hrušica.

Na hitri cesti Koper-Izola občasno zapirajo predor Markovec zaradi del in zastoja proti Portorožu.

Zaradi nadzora občasno proti Avstriji zapirajo predor Ljubelj.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaradi del zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na mejnih prehodih s Hrvaško Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje vozniki čakajo na vstop oz. izstop iz države.