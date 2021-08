Policisti so o nesreči obvestilo prejeli v sredo nekaj pred 19. uro. Na kraju dogodka so ugotovili, da je 79-letni moški med vožnjo s štirikolesnikom po gozdni poti navzdol izgubil nadzor nad vozilom, trčil v drevo in se huje poškodoval.

S kraja nesreče so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, od koder so policijo danes obvestili, da je voznik zaradi hudih poškodb umrl.

Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.