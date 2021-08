Prepovedane so tudi plastične mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom. Prepoved velja še za posode za živila, vsebnike za pijačo in lončke za pijačo iz ekspandiranega polistirena ter proizvode iz oksorazgradljive plastike, navaja vladni urad za komuniciranje.

Uredba predpisuje tudi zahteve za označevanje nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in njihovo embalažo. Označeni morajo biti higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov, vlažilni robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo, tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, ter lončki za pijačo.

Potrošniki bodo morali biti tako obveščeni o ustreznih možnostih za ravnanje z odpadki iz proizvoda ali načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba pri določenem proizvodu izogibati, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki. Prav tako bodo obveščeni o prisotnosti plastike v proizvodu in posledičnem negativnem vplivu smetenja ali drugih neustreznih načinov odstranjevanja odpadnega proizvoda na okolje.