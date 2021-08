Borrell, ki je danes sodeloval v razpravi Evropskega parlamenta o Afganistanu, je dogajanje v tej državi po vrnitvi talibanov označil za katastrofo in »nočno moro«. Po njegovih besedah je to »katastrofa za ljudi Afganistana, za zahodne vrednote in verodostojnost ter za razvoj mednarodnih odnosov«.

Ob tem je ponovil, kar je povedal že po torkovem izrednem sestanku zunanjih ministrov EU, in sicer, da je bil eden od ciljev v Afganistanu izgradnja sodobne države.

»Predsednik Biden je dejal, da izgradnja države nikoli ni bil cilj,« je Borrell opozoril na izjavo ameriškega predsednika Joeja Bidna. A Borrell očitno meni drugače. Delali smo veliko, da bi izgradili državo v Afganistanu, ki bi lahko zagotavljala vladavino prava in spoštovanje človekovih pravic, je povedal v svojem nastopu prek video povezave članom parlamentarnih odborov za zunanje zadeve in za razvoj.

V nadaljevanju je še dejal, da si bomo morali glede tega, kar se je zgodilo v Afganistanu, zastaviti nekaj težkih vprašanj. »Nihče ni tega pričakoval, mislim, da tudi talibani tega niso pričakovali,« je povedal in dodal, da bomo morali potegniti nauk »iz tega neuspeha misije izgradnje države«.

A glavna naloga sedaj ostaja evakuacija sodelavcev EU iz Afganistana. Ponoči je iz Kabula v Madrid priletelo prvih 106 sodelavcev delegacije EU in njihovih družin, ki naj bi jih kasneje porazdelili po drugih članicah EU. »Upajmo, da bo ta porazdelitev delovala in da ne bomo ponovno pokazali naših razlik in se prerekali, kdo bo poskrbel za te ljudi,« je opozoril Borrell.

Ostaja še kakih 300 sodelavcev delegacije EU

V Afganistanu ostaja še kakih 300 sodelavcev delegacije EU, ki skušajo doseči letališče v Kabulu in priti na enega od letal držav EU. Ta številka bi lahko narasla in bi vključevala tudi tiste, ki so v preteklosti delali za EU, denimo zagovornike človekovih pravic in pravic žensk ter druge, ki so v nevarnosti. »Skušali bomo omogočiti odhod čim več ljudem, a ne moremo rešiti vseh Afganistancev,« je dejal Borrell.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU se je dotaknil tudi prihodnjih geopolitičnih razmer. Dejal je, da ne smemo dovoliti Rusiji in Kitajski, da prevzameta nadzor nad položajem v Afganistanu.

Člani obeh odborov Evropskega parlamenta so v razpravi, ki je potekala v hibridni obliki, med drugim opozorili na humanitarno krizo in pozvali k premisleku glede prihodnjega pristopa EU do Afganistana.

Vodja odbora za zunanje zadeve David McAllister je dejal, da razmere v Afganistanu predstavljajo ogromen izziv za mednarodno skupnost in za tiste, ki so skušali obnoviti državo. Izrazil je zaskrbljenost zaradi humanitarne krize v državi in širši regiji.

Zato je »humanitarno ukrepanje v tej kritični situaciji naša glavna naloga«, je poudaril v uvodnem nagovoru. Menil je tudi, da mora EU pozvati vse strani v Afganistanu, da se vzdržijo nasilja in zagotovijo varen odhod tujih državljanov, sodelavcev človekoljubih organizacij, nevladnikov in Afganistancev, ki so pomagali obnoviti državo.

Več poslancev se je ob tem strinjalo, da EU do Afganistana kot tudi celotne regije potrebuje nov pristop. Po besedah McAllisterja bo potrebno upoštevati nove politične okoliščine, da ne bodo drugi globalni igralci, kot sta Rusija in Kitajska, skušali zapolniti prostor v političnem vakuumu države.

Tomas Tobe, ki predseduje odboru za razvoj, pa je dejal, da ostaja mnogo vprašanj neodgovorjenih, med drugim, kako je možno, da je celotna država padla v roke talibanov le v nekaj tednih. EU in države članice bi morale opraviti oceno in iz tega potegniti nauke, je menil.