Tako polne, glasne, kritične in jezne poslanske zbornice ni bilo že ne samo od izbruha pandemije, ampak niti od časov političnih obračunavanj o brexitu. Socialno distanciranje je bilo pozabljeno. Nekateri so izražali ogorčenje z masko na obrazu, drugi brez. Junak brexitirjev Boris Johnson in njegova konservativna vlada sta bila tarča številnih kritik, obtožena, da sta obrnila hrbet Afganistancem in več kot 150.000 britanskim vojakom, ki mislijo, da je bilo njihovo službovanje v preteklih dvajsetih letih zaman.

Mayeva je bila med najbolj kritičnimi V afganistanski vojni, ki jo je sprožil teroristični napad Al Kaide v ZDA pred skoraj dvajsetimi leti, je padlo 457 britanskih vojakov. Več kot dva tisoč jih je bilo ranjenih in pohabljenih. Johnsona so kritizirali ne samo opozicijski, ampak tudi njegovi poslanci. Nekdanja konservativna premierka Theresa May je ocenila, da gre za velik udarec britanski zunanji politiki. »Govorimo o globalni Britaniji, ki pa je nismo videli na ulicah Kabula,« je bil oster napad na Johnsonovo filozofiranje o pobrexitski globalni Britaniji. »Politiki so vojake poslali tja, politiki so jih od tam umaknili, politiki morajo biti odgovorni za posledice,« je Mayeva sklenila kritiko Johnsona. Premier ni hotel odgovoriti na vprašanje, kako je mogoče, da je, potem ko so bili borci talibanov v soboto pred Kabulom, odšel na počitnice. Te je prekinil dan kasneje, v nedeljo, ko so talibani že zasedli Kabul. Kako slabo je britanska vlada ocenjevala dogajanje v Afganistanu vse do zadnjih dni tritedenske bliskovite talibanske zasedbe države, potrjuje tudi to, da se je zunanji minister Dominic Raab (tako kot je načrtoval) v nedeljo, ko je padal Kabul, vrnil s počitnic v tujini.

Res britanski uspeh v Afganistanu? Velika večina poslancev, ki je Johnsona med celodnevno viharno razpravo zasula z vprašanji, je zavijala z očmi ob izmikajočih, ponavljajočih se odgovorih premierja, ki je še po padcu Kabula govoril, da je bila misija v Afganistanu uspeh. V parlamentu je omilil to nerazumno oceno, rekoč, da je bi dosežen ključni cilj Natove misije: Afganistan naj bi očistili velike večine teroristov Al Kaide. Prevladala je ocena, da so vlada in varnostno-obveščevalne službe povsem odpovedale pri oceni dogajanja. Johnson je v parlamentu dejal, da so dogodki v Afganistanu potekali hitreje, kot so predvidevali celo talibani, trdil pa, da ni res, da je bila vlada nepripravljena na to ali da tega ni predvidela. V tistem trenutku bi mu moral zrasti zelo dolg nos. Vlada je morala v nedeljo na hitro spraskati skupaj evakuacijo Britancev in tistih Afganistancev, ki živijo v smrtnem strahu pred maščevanjem talibanov, ker so sodelovali z Britanci. Zunanji minister Raab je šele včeraj sporočil podrobnosti nejasnega posebnega programa za naselitev najranljivejših Afganistancev na Otoku, po katerem naj bi jih letos naselili do 5000, v prihodnjih letih pa do 20.000. Nemški notranji minister Horst Seehofer medtem napoveduje, da bo Afganistan zapustilo od 300.000 do pet milijonov beguncev.

Neprimerljiva sramota vlade Vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer, ki je dejal, da je vlada številko 20.000 »potegnila iz zraka«, je ocenil, da utegne biti zaradi brezbrižnega vodstva izničenih dvajset let britanskih prizadevanj v Afganistanu. »Soočamo se z novimi grožnjami naši varnosti in s pošastno humanitarno krizo,« je dejal Starmer, ki je Johnsonu pripisal osupljivo počivanje na lovorikah in pošastno presojo, ker ni primerno načrtoval britanskega umika iz Afganistana. Britanski pobeg, ki je posnemal ameriškega, in bliskovita talibanska zasedba države sta prinesla največjo britansko zunanjepolitično krizo po sueški krizi leta 1956. Večina politikov, tudi v Johnsonovi konservativni stranki, pravzaprav velika večina Otočanov je ogorčena zaradi vladinega »izdajstva« Afganistancev, posebno žensk in deklet. Zunanja ministrica laburistične vlade v senci Lisa Nandy je ocenila, da je sramota Johnsonove vlade neprimerljiva.