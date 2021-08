Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so daljšo kriminalistično preiskavo zaključili 4. avgusta. Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru, potekala pa je v sodelovanju z italijanskimi in hrvaškimi policisti.

Člani združbe, stari med 20 in 43 let, so za tihotapljenje migrantov uporabljali najeta tovorna kombinirana vozila. Migrantom so prav tako dostavljali hrano, pijačo in sveža oblačila. Kriminalna združba je v obdobju preiskave preko Slovenije v Italijo poskušala pretihotapiti ali pretihotapila najmanj 17 državljanov Bangladeša, Iraka, Irana in Afganistana. Po oceni policistov je združba na ta način zaslužila med 68.000 in 85.000 evrov, vendar pa je, kot so zapisali, točen znesek premoženjske koristi težko opredeliti.

Cena od 4000 do 5000 evrov na osebo

Cena tihotapljenja od BiH do Italije je znašala od 4000 do 5000 evrov na osebo, cena prevoza od meje s Hrvaško preko ozemlja Slovenije do Italije pa približno 350 evrov na osebo. Nezakonite prestope državne meje so osumljenci opravljali na območju Podgorja, Cerknice in Velike Doline.

V zaključni akciji preiskave so policisti opravili dve hišni preiskavi na območju Ljubljane. Prijeli so 31-letnega državljana Slovenije in 33-letnega državljana BIH, ki je bil po ugotovitvah policije že več let aktiven na področju tihotapljenja in leta 2019 pravnomočno obsojen za tovrstno kaznivo dejanje.

Kriminalisti so po aretaciji med hišno preiskavo našli več elektronskih naprav, manjši zavitek prepovedane droge in ostale predmete, pomembne za kazenski postopek, so sporočili. Osumljenca so privedli na zaslišanje k preiskovalnem sodniku, ki je zoper oba odredil pripor v Kopru. Grozi jima denarna kazen in zaporna kazen od tri do 15 let.

Enega od osumljenih so prijeli italijanski varnostni organi. Med tihotapljenjem je bežal pred policijskimi patruljami italijanske policije in pri tem zapeljal s cestišča ter poškodoval najeto vozilo. Italijanski varnostni organi pa so potem, ko so ga prijeli, ugotovili, da je uporabljal ponarejene dokumente. Italijanski varnostni organi so ob tem obravnavali eno kaznivo dejanje, ki so ga organizirali omenjeni organizatorji z območja Ljubljane, prijet pa je bil državljan Kosova s ponarejenimi dokumenti.