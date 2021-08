V Novi Zelandiji odkrili vir novih okužb

V Novi Zelandiji so danes odkrili vir tokratnega izbruha novega koronavirusa, zaradi katerega so znova zaprli državo, potem ko so v nedeljo okužbo potrdili pri moškem, ki ga niso povezali s potovanji v tujino. Medtem so okužbo potrdili še pri 11 osebah, skupno pa imajo v tem izbruhu 21 okužb.