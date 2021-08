Požar ne ogroža hiš, napovedujejo pa tudi, da ga bodo danes spravili pod nadzor, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sumijo, da bi lahko požar izbruhnil zaradi ognjemeta ali signalne rakete. Vzrok bodo sicer ugotavljali, ko požar pogasijo, na spletni strani poroča Jutarnji list.

»Naši gasilci so preko noči omejili požar in preprečili njegovo širjenje. Zavedali smo se, da ga je preko noči nemogoče pogasiti. Ob jutru so v zrak poletela tri naša letala za gašenje in prepričan sem, da bodo uspeli požar pogasiti, tako kot so še vse do sedaj to leto,« je prepričan v uspešno akcijo notranji minister Hrvaške Davor Božinović.