Po navedbah očividcev talibani ljudem ne dovolijo vstopiti na območje letališča, med drugim tudi tistim, ki imajo za to potrebne dokumente.

Talibani so streljali v zrak in tepli ljudi s puškami, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal eden od očividcev, ki se je skušal prebiti do letališča. Talibani so potrdili, da so streljali v zrak, da bi pregnali množico.

Številni Afganistanci se v obupnem poskusu pobega iz države, potem ko so talibani v nedeljo prevzeli nadzor, še naprej skušajo prebiti do letališča. Vendar talibani Afganistancem brez potnih listin ne dovolijo dostopa na območje letališča, težave imajo tudi tisti z veljavnimi dokumenti, poroča britanski BBC.

Talibani so se odrekli obljubam, da bodo tisitm, ki so sodelovali z ZDA in njihovimi zavezniki, dovolili odhod iz države ZDA so v sredo sporočile, da so se talibani odrekli obljubam, da bodo Afganistancem, ki so sodelovali z Združenimi državami in njihovimi zavezniki, dovolili odhod iz države. »Videli smo poročila, da talibani v nasprotju z javnimi izjavami in zavezami naši vladi blokirajo Afganistance, ki želijo zapustiti državo, da bi prišli do letališča,« je opozorila namestnica ameriškega državnega sekretarja Wendy Sherman. »Pričakujemo, da bodo vsem ameriškim državljanom, vsem državljanom tretjih držav in vsem Afganistancem, ki želijo oditi, omogočili varno in brez nadlegovanja,« je dodala. Talibanski voditelji so sicer v zadnjih dneh večkrat zatrdili, da se ne bodo maščevali svojim nasprotnikom. Tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid je v torek dejal, da se bo novi režim »pozitivno razlikoval« od tistega, ki je vladal v obdobju od 1996 do 2001.