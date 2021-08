Nepreslišano: Mojca Dolinar, klimatologinja, vodja sektorja za podnebne spremembe na Arsu

V zadnjem desetletju se je odnos družbe do podnebnih sprememb spremenil. Pred desetletjem je bil tako po svetu kot pri nas še močno prisoten skepticizem do vprašanj podnebnih sprememb in skupine podnebnih skeptikov so se znale ob podobnih novicah zelo hitro in glasno odzvati. Danes teh glasov skoraj ne slišimo več, in to velja tudi za Slovenijo. Na spremembo odnosa je vplivalo tudi to, da smo v zadnjih dveh desetletjih na svoji koži vsi vsaj delno občutili podnebne spremembe, zato jih težje ignoriramo. Kot družba smo nanje postali bolj pozorni.