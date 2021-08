V stepskem in v sušnih obdobjih že kar polpuščavskem delu Afrike na jugu Sahare, kjer ležijo najrevnejše države sveta, poteka gigantski projekt zasaditve zelenega pasu, ki se bo v širini 15 kilometrov razprostiral na 8000 kilometrov dolgi trasi od Mavretanije in Senegala na zahodu do Eritreje in Somalije na vzhodu. Z zasaditvijo dreves bi ustavili širjenje puščave, hkrati pa bi močno izčrpano zemljo obogatili s hranili. To je toliko pomembneje, saj so prebivalci Sahela povsem odvisni od poljedelstva in živinoreje. Na območju ta čas živi 155 milijonov ljudi, do leta 2050 naj bi jih po projekcijah že 340 milijonov.

Vodilni pri projektu zasaditve zelenega pasu, velikega za šest Slovenij, je senegalski okoljevarstvenik in nekdanji minister za okolje Haidar El Ali, ki se je leta 1953 rodil v Dakarju libanonskima priseljencema, a se ima za Senegalca. V zadnjih petnajstih letih je bil predvsem po njegovi zaslugi projekt zelenega pasu poleg zazelenitve površin v Etiopiji uspešen še v Senegalu, kjer je organiziral posaditev 12 milijonov mangrov, v katerih so našle zavetje številne živali, in tudi bližnja riževa polja so postala bolj rodovitna. Od leta 2019 je vodil senegalski del projekta »velikega zelenega zidu« (great green wall). Nedavno je za pariški dnevnik Le Monde o nadaljevanju pogozdovanja povedal: »Če mi bo kateri šef ekipe dejal, da je posadil 2000 dreves, našli pa jih bomo 1900, ne bo več šef ekipe. Sem tečnež, a učinkovit tečnež.« Med drugim ga navdušuje Greta Thunberg. Sam pa je v Senegalu tako priljubljen, da otroke pogosto poimenujejo po njem. V vaseh ga v pozdrav pričakajo s plemenskimi plesi.

Zaradi zelenega pasu bo potrebnega manj zalivanja, poleg tega bodo drevesa poskrbela za zadrževanje podtalnice, s katero bo mogoče zalivati poljščine v času suše, dajala bodo senco, zagotavljala boljšo kakovost zemlje in gnojilo iz odpadlega listja. S svojimi sadovi pa bodo kmetom zagotavljala tudi dodatni vir zaslužka. V Etiopiji in Senegalu zazelenitev že daje pomembne rezultate. Izboljšuje se kakovost zemlje, podtalnica pa omogoča namakanje v času suše.

Projekt je pomemben tudi zato, ker bi lahko »veliki zeleni zid« z vso vegetacijo absorbiral do 250 milijonov ton ogljikovega dioksida, kar bi bil pomemben prispevek v boju proti podnebnim spremembam. Poleg tega naj bi s projektom v tem najrevnejšem delu sveta ustvarili 10 milijonov novih delovnih mest. Uresničili naj bi ga nekako do leta 2030. Največji problem na začetku je bil denar, a kot piše nemški tednik Der Spiegel, je do januarja letos mednarodna skupnost za pogozdovanje na jugu Sahela namenila že 12 milijard evrov, resda še vedno več kot pol manj, kot bi po oceni afriških držav potrebovali za zasaditev celotne trase zelenega pasu.

Projekt zasaditve zelenega pasu v Sahelu traja že več kot petnajst let. A zaradi korupcije, slabe organizacije in napak so doslej pogozdili samo 4 odstotke načrtovanih površin. Deloma pa je zastoj tudi posledica težav zaradi razraščanja podružnic Al Kaide in Islamske države v Sahelu v zadnjih desetih letih. Poleg tega strokovnjaki, tudi iz Medvladnega odbora za podnebne spremembe, menijo, da je zaradi podnebnih sprememb v Sahelu v prihodnje pričakovati več padavin in več zelenja, torej tudi več dreves. Priznavajo pa, da se izčrpava zemlja, a zaradi vse gostejše naseljenosti, ne toliko zaradi suš. Projekt zelenega pasu pa je vendarle pomemben vsaj z vidika zaposlovanja in oskrbe s hrano.