V letih 2020 in 2021 je skupina aktivistov skrito dokumentirala razmere na prašičji farmi Ljutomerčan. Pod posnetki, na katerih so bolne in poškodovane živali, so zapisali, da razkrivajo popolnoma drugačne razmere za rejo od tistih, ki jih v oglasnih kampanjah prikazuje mesna industrija. (Foto: AETP)