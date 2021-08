Litva, ki se po zaostritvi belorusko-evropskih odnosov že več tednov sooča z okrepljenimi prihodi nezakonitih migrantov iz Belorusije (povečane nezakonite prehode meje zaznavajo tudi v Latviji in na Poljskem), je na včerajšnjem izrednem zasedanju notranjih ministrov EU dobila jasno solidarnostno podporo vseh članic sedemindvajseterice. »Takšno agresivno obnašanje je nesprejemljivo in je enako neposrednemu napadu, katerega cilj je destabilizirati Evropsko unijo in nanjo pritiskati,« so evropski notranji ministri po srečanju zapisali v skupni izjavi, ki jo je pripravilo slovensko predsedstvo Svetu EU.

Obljuba za nadaljnjo pomoč Odkar je Evropska unija zaznala, da beloruski režim Aleksandra Lukašenka z omogočanjem lahkega prihoda migrantov iz Iraka omogoča prosto pot do litovske meje in tako poskuša pritiskati na Evropsko unijo za omilitev sankcij proti Belorusiji, je Litvi bila zagotovljena že pomoč dodatnih enot Frontexa za varovanje meje. Če bi se razmere še zaostrile, je EU pripravljena na litovsko-belorusko mejo poslati še več evropskih mejnih stražarjev in zagotoviti nadaljnjo finančno pomoč za varovanje zunanje evropske meje. Slovenija je sicer julija tej baltski državi denimo namenila deset kilometrov žice. Litva si namreč prizadeva celotno, skoraj 680 kilometrov dolgo mejo, zagraditi z žico.