Slovenija v cepljenje s tretjim odmerkom: katerim bolnikom pripada in kako do njega

V Sloveniji bo tretji odmerek cepiv proti covidu-19 po novem na voljo za posebej ranljive kronične bolnike. Med njimi so oboleli z rakom in hudo astmo, pa tudi ljudje z več boleznimi, ki so med pandemijo izrazito ogroženi. Med osnovnim cepljenjem in tretjim odmerkom bodo morali preteči vsaj štirje tedni, zdravniki pa se bodo odločali od primera do primera.