Boni svobodne volje?

Glede na to, da cepljenje proti covidu-19 ni obvezno, stroškov obveznega testiranja (ki niso zanemarljivi) pa se vsi otepajo, predlagam uvedbo novih bonov za državljane. Imenovali bi se lahko »boni svobodne volje«. Ali pa, v skladu z ogorčenim izražanjem nekaterih uglednih zdravnikov o anticepilski ideologiji, »idiotistični boni«. Kdor se ne želi cepiti, bi znesek porabil za plačilo obveznega testiranja, vsi drugi pa po svoji volji in všeči. S tem bi se izognili neenakopravni obravnavi tistih, ki v skladu z medicinsko znanostjo in logiko skrbijo za svoje zdravje in zdravje drugih, s tem pa spotoma poskrbijo tudi za čim manjše stroške zdravstva in gospodarstva, skratka za skupno blagajno.