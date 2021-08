Soči 2014, Pjongčang 2018. Peking 2022? Odgovor bo znan kmalu. Potem ko je slovenska hokejska reprezentanca igrala na zadnjih dveh olimpijskih igrah, želijo igralci selektorja Matjaža Kopitarja niz podaljšati na tri. Naloga pa bo vse prej kot lahka, saj se bodo na kvalifikacijskem turnirju v Oslu na Norveškem od 26. do 29. avgusta merili z Dansko, Norveško in Južno Korejo. Če kaj, potem slovenske ljubitelje hitre igre na ledu veseli dejstvo, da bo v reprezentanci znova as moštva Los Angeles Kings v ligi NHL Anže Kopitar, ki je nazadnje nosil slovenski dres na svetovnem prvenstvu divizije I-A v Kazahstanu leta 2019. Zanimivo je, da skoraj 34-letni Hrušičan pri prvi uvrstitvi na olimpijske igre leta 2014 ni mogel pomagati v kvalifikacijah, a je nato v Sočiju nastopil, leta 2018 pa je izbrani vrsti pomagal do olimpijskega turnirja, a v Pjongčangu ni igral, ker liga NHL svojim igralcem tega ni dovolila. Če bo Slovenija tokrat uspešna, bo Kopitar prvič oddelal »dvojni paket«, saj bodo v Pekingu reprezentancam po doseženem dogovoru pomagali tudi igralci iz najmočnejše hokejske lige na svetu.

V Slovenijo prispel na začetku avgusta

»Čeprav na Bledu treniramo v izredno okrnjeni zasedbi, moram priznati, da je lep občutek biti znova del reprezentance in deliti slačilnico z igralci. Nekaj let je minilo od Kazahstana, ko smo bili nazadnje zraven. Škoda le, ker niso na Bledu vsi, a tako je stanje in moramo ga sprejeti. Tisti, ki smo tukaj, trdo delamo in se pripravljamo, da bomo na prvi tekmi z Dansko kar se da v najboljši formi in stanju. Imamo še nekaj treningov in želim si, da bomo uresničili zadani cilj, ki je preboj na olimpijske igre. Kako se bodo stvari odvijale, bomo videli že kmalu, saj se prva tekma nezadržno bliža,« je ob druženju s predstavniki sedme sile povedal sproščeni Anže Kopitar.

Slovenski hokejski as je navadno poletja preživljal v domovini in se tu pripravljal na novo sezono onkraj Atlantika. Tokrat je bilo drugače, saj je ostal v Los Angelesu, z družino pa se vrnil šele na začetku avgusta. »Odločitev za povratek v Slovenijo je bila zelo nagla. Z družino smo enostavno rekli, da gremo nazaj. Treningi v Los Angelesu so bili odlični. Sedem igralcev nas je treniralo skupaj. Delo je bilo naporno, a hkrati zabavno in tudi tekmovalno. A šlo je za tisto zdravo tekmovalnost, s katero smo drug drugega spodbujali, da smo zdržali ure in ure, ki smo jih preživeli skupaj ob različnih metodah treningov.«

Kopitar je kakopak pozorno spremljal dogajanje na poletnih olimpijskih igrah, še posebej nastope slovenskih športnikov. V oči so mu padli dobitniki kolajn in košarkarska reprezentanca, ki se je, podobno kot zdaj hokejska, na kvalifikacije in nato olimpijski turnir prav tako pripravljala na Bledu. »Vsakemu slovenskemu športniku uspehi na poletnih olimpijskih igrah predstavljajo navdih. Lepo je, da smo bili tako uspešni. Vem, da se je tukaj pripravljala tudi košarkarska reprezentanca. Upam, da pijemo enako vodo in jemo enako meso, da bomo tudi mi ponovili njihov podvig. Tudi ostali slovenski športniki v Tokiu so bili izjemni in so nam z odličji in dobrimi nastopi dali zagon za delo.«