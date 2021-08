Rekuperacija jogurtne Mojce II.

Tako imenovana jogurtna Mojca (poslanka SDS Mojca Škrinjal, op. p.) je s svojimi objavami o tem, da ostro zavrača rekuperacijo zraka v šolah, češ da gre za čisto krajo in levi biznis, poskrbela za to, da bomo zdaj povsem jasno vedeli, kje v tej državi so doma levi in kje desni. Mojca namreč trdi, da je rekuperacija domena levih, medtem ko desni za čist dotok zraka poskrbijo po naravni poti z odpiranjem oken.