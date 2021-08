»Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje lahko potrdi, da so Združeni arabski emirati sprejeli predsednika Ašrafa Ganija in njegovo družino iz humanitarnih razlogov,« so zapisali v kratki izjavi.

Gani je državo zapustil v nedeljo, potem ko so talibani zavzeli večino mest v Afganistanu in obkolili tudi prestolnico Kabul ter nato dejansko prevzeli nadzor v državi.

Gani je v nedeljo na facebooku sporočil, da so talibani zmagali in da je pobegnil, da bi preprečil prelivanje krvi in uničenje glavnega mesta Kabula. Ni pa sporočil, kam, zato so se vrstila ugibanja, da bi se lahko zatekel v Tadžikistan, Uzbekistan, Oman ali Združene arabske emirate.

Številni Afganistanci so se jezno odzvali na njegov pobeg in ga obtožili uničenja države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.