Slovenski državni prvaki so letošnjo evropsko pot začeli v kvalifikacijah za elitno ligo prvakov. V prvem krogu so s skupnim izidom 6:0 zanesljivo ugnali severnomakedonsko Škendijo. V drugem krogu je bil po dveh zahtevnih obračunih s končnim izidom 3:1 boljši bolgarski Ludogorec, zaradi česar so se Sobočani preselili v kvalifikacije za evropsko ligo.

Mura je v tamkajšnjem tretjem krogu glavni korak proti evropski jeseni naredila proti litovskem Žalgirisu, ki ga je v skupnem izidu ugnala z 1:0, potem ko je v gosteh za zmago, vredno skoraj tri milijone evrov, zadel kapetan Žiga Kous.

Kakorkoli se bo namreč že končal obračun s Sturmom, bodo jesen aktualni državni prvaki preživeli v Evropi. To jim bo uspelo kot drugemu slovenskemu klubu, potem ko je večkrat slast igranja v skupinskih delih evropskih tekmovanj izkusil Maribor, nazadnje v sezoni 2017/18 v ligi prvakov.

Ob ustanovitvi nove konferenčne lige je bilo jasno, da po zmagi proti Žalgirisu Muri ne more uiti vsaj skupinski del tega novega tekmovanja, z zmago proti Sturmu pa si lahko zagotovi nastop v glavnem delu evropskega pokala.

Ta bi murašem prinesel natanko 3,63 milijona evrov, medtem ko bi bil poraz in nastop v konferenčni ligi vreden 2,94 milijona evrov.

Zahteven nasprotnik iz Gradca

Pred črno-belimi pa je zelo zahtevna naloga v podobi avstrijskega Sturma. Nogometaši iz Gradca so sezono avstrijskega prvenstva začeli sijajno in po začetnem porazu proti Salzburgu (1:3) nanizali tri zanesljive zmage proti Wolfsbergerju (4:1), Altachu (3:1,) v zadnjem krogu konec tedna pa so ugnali še LASK (3:1).

Na drugi strani je forma Mure precej bolj nestanovitna. V domačem prvenstvu so varovanci Anteja Šimundže še brez zmage na predzadnjem devetem mestu. Na računu imajo vsega dve točki po štirih krogih, minuli konec tedna pa je neurje v Murski Soboti prekinilo dvoboj proti Radomljam v 60. minuti pri izidu 2:2. Pred tem so remizirali z Aluminijem (1:1), Bravom (1:1) ter izgubili proti Kopru (2:3) in Taboru iz Sežane (0:3).

Sturm je po vrednotenju Transfermarkta precej dražja ekipa (27,48 milijona evrov) v primerjavi z Murino, vrednost le te znaša 7,18 milijona evrov. Sturm je v zadnji krog kvalifikacij za evropsko ligo uvrščen neposredno po lanskem tretjem mestu v ligi za prvaka v avstrijskem prvenstvu. Šimundža jih kljub kakovosti vidi kot povsem drugačno ekipo od Ludogorca.

»Imajo hitrost, dinamiko in agresivnost. To so njihove glavne lastnosti. Z Ludogorcem jih ne moremo primerjati. Gre za povsem drugačni ekipi. Bolgari so bili tehnično na višjem nivoju, Sturm pa ima prednost v fizični pripravljenosti. Ekipa je podkrepljena predvsem s hitrostjo in igra povsem drugačen nogomet kot Ludogorec,« je na današnjih izjavah za medije za Sportklub dejal 49-letni strateg Mure.

»Čaka nas zares težka tekma s kvalitetnim nasprotnikom. Največja nevarnost nasprotnika so tako imenovane druge žoge, ki jih napadajo in osvojijo ter s posestjo kasneje napadajo globino. Ob tem bi izpostavil še prekinitve. Mislim, da moramo biti prav na to najbolj pripravljeni,« pa je pred tekmo izpostavil nogometaš Mure Žan Karničnik.