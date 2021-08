»Saša Ciani velja za enega od biserov slovenske košarke in izredno veseli ter ponosni smo, da se je odločil, da postane del Cedevite Olimpije, in da ga bomo lahko v Ljubljani spremljali v prihodnjih štirih sezonah. Njegov razvoj smo spremljali zadnje tri sezone, glavni trener Jurica Golemac pa ga dobro pozna še iz časa, ko sta bila oba del Kopra Primorske. V minuli sezoni je Ciani dobil priložnost za igro in napredek v Beogradu, zdaj pa bo svoj talent in košarkarske veščine na višjo raven dvignil v Ljubljani,« je dejal športni direktor Olimpije Sani Bečirović.