Kot je dejal Golubović, so besedilo interpelacije Vizjaka poslali opozicijskim partnerjem 6. avgusta, očitajo pa mu, da je »pri pripravi zakona o vodah kršil ustavo, zakonodajo in mednarodnih sporazume ter zavestno ignoriral temeljna okoljska načela in izključeval strokovno javnost iz razprave«.

Že kar nekaj časa je po njegovih besedah spisana tudi interpelacija Dikaučiča, danes pa so jo poslali v pregled partnerjem opozicije. Po njihovi oceni se je Dikaučič v tem času, ko je minister, izkazal za izredno slabega varuha pravne države. Med očitki je njegovo ravnanje v zvezi s postopkom imenovanja evropskih delegiranih tožilcev in »da je bil tiho pri neustavnem predlogu zakona o nalezljivih boleznih«.

Dikaučič, ki je minister v kvoti najmanjše vladne stranke SMC, je sicer zadnji, ki se je pridružil ministrski ekipi v vladi Janeza Janše. Poslanci so ga za ministra potrdili 15. junija, s 44 glasovi za in 41 proti. Nasledil je Lilijano Kozlovič, ki je s funkcije odstopila ravno zaradi nestrinjanja z ravnanjem vlade glede postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev.