Kandidaturo so oddali Matej Accetto, Marko Ilešič, Damjan Kukovec, Senko Pličanič, Miro Prek, Saša Sever, Ana Stanič in Jure Vidmar, so sporočili iz urada predsednika.

Pahor se bo v skladu z zakonodajo po pridobitvi mnenj vlade in sodnega sveta do prijavljenih kandidatur opredelil in predlog posredoval državnemu zboru v izvolitev. Zakon predsedniku republike omogoča, da lahko predlaga tudi več kandidatk in kandidatov, kot je potrebno. Še pred odločanjem na seji državnega zbora bo v predsedniški palači potekala javna predstavitev predlaganega kandidata oz. kandidatov.

Pahor je Ilešiča, ki je ta položaj zasedal vse od leta 2004, zanj predlagal tudi po lanskoletnem razpisu, a za izvolitev za sodnika na Sodišču EU konec maja ni dobil potrebne podpore v državnem zboru. Za to bi moral dolgoletni član tega sodišča prejeti najmanj 46 glasov podpore, a jih je le 37.

Pravosodno ministrstvo je zato junija objavilo nov razpis. Nanj se je med drugim prijavil tudi Kukovec, ki pa ga je DZ julija potrdil za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču EU.