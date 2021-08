»Zahvaljujoč Bogu in delu številnih imamo danes cepiva, ki nas ščitijo pred covidom-19,« je povedal papež. »To nam daje upanje, da bomo izšli iz pandemije, ampak le če bodo dostopna za vse in če sodelujemo,« je dejal.

Cepljenje je zatorej po njegovem prepričanju dejanje ljubezni. »Ljubezni do sebe, ljubezni do svoje družine in prijateljev, ljubezni do vseh ljudi,« je dodal 84-letni papež.

Video je bil objavljen v okviru v ZDA osnovane kampanje De ti depende/It's up to you (Odvisno je od tebe). Namen kampanje je spodbujanje cepljenja proti covidu-19, v njej pa med drugim sodeluje več pomembnih katoliških osebnosti iz obeh Amerik, poročajo tuje tiskovne agencije.