Ardernova je danes potrdila, da se v državi širi koronavirusna različica delta. Primere so povezali z izbruhom v Avstraliji, ki ga tamkajšnje oblasti še niso uspele zamejiti.

Premierka je stopila v bran odločitvi glede zaprtja države, saj so skupno potrdili že deset primerov. Med drugim so okužbo potrdili pri medicinski sestri v bolnišnici v Aucklandu in srednješolski učiteljici. Obe sta zaposleni v okolju, kjer se lahko okužba hitro širi. »Pričakujemo jih še več,« je dejala Ardernova o številu okužb.

Glede na ocene strokovnjakov bi lahko imeli v družbi že do 120 primerov, ki bi jih povezali s tokratnim izbruhom.

Nova Zelandija je v torek zaključila šestmesečno obdobje brez lokalnega prenosa okužba, potem ko v torek novi koronavirus potrdili pri 58-letniku iz Aucklanda. Kako se je okužil s sevom, ki je povezan z Avstralijo, še ugotavljajo.

Zaradi okužbe so uvedli tridnevno zaprtje za celo državo, odprte ostajajo trgovine z živili in lekarne. Obvezne so tudi maske za vse, ki so starejši od 12 let.