Nadaljevanje sojenja je v torek potekalo brez prisotnosti javnosti. Pričale pa so tudi domnevne oškodovanke v zadevi Marina, tri mlade romunske prostitutke, ki so odločne zanikale, da bi jih obtoženi izkoriščali. V svojem pričanju so prav tako zatrdile, da jim niso bile podrejene, prav tako naj obtoženi prostitucije ne bi organizirali ali vodili.

Sodišče je v torek zavrnilo tudi predlog o Racmanovi varščini. Prejšnji četrtek je namreč obramba za priprtega Racmana sprva namesto pripora predlagala denarna sredstva, potem pa zastavitev edine nepremičnine Racmanove nekdanje žene, poročata Delo in Slovenske novice.

Prvoobtoženega Racmana, Šurbeka, Kojca, Ternovčevo in družbo Cratos obtožnica bremeni, da naj zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi. Tako naj bi na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148.000 moških obiskovalcev. Družba Cratos naj bi pri tem pridobila za najmanj 21 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Obtoženi krivde ne priznavajo, saj menijo, da niso storili nič nezakonitega. Racman pa je po poročanju medijev postopek označil kot »fantazijski konstrukt« specializiranega državnega tožilstva, ki je morebiti sodelovalo tudi s konkurenco kluba Marina in nacionalnimi preiskovalnim uradom.