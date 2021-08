V enem takšna, da je bil znesek računa 12 evrov višji, kot bi moral biti (namesto enega so računali tri brezalkoholne koktajle), v restavraciji so obračunali dvojno porcijo špagetov (9 evrov). Ni bilo prvič, ni bilo edinkrat. Toda tistega dne je bilo tako na kupu, da se vprašaš, ali je napaka namerna ali naključna, piše Damjan Franz Lu v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Zgodilo se je tudi v Ljubljani, pa na izletu na Roglo, v Italiji… In vsakokrat dam ženi prav: pravilnost vsakega računa je treba dvakrat preveriti. Tako vedno govori in vsakič, ko se to obrestuje, se moram kot moški sprijazniti s tem, da so ženske pač pametnejše.

Zadeva je nadvse zoprna in vsakič pusti slab priokus, še posebej, ker ne veš, ali je bil napačen seštevek res nenamerna napaka. Bržkone se je mnogim že kdaj zgodilo, da so obračunali tudi napačno jed. Ali pa situacije v hotelih, kjer se račun izda na številko sobe – koliko je bilo po desetih dneh bivanja res naročenega? Kdo bi se spomnil.

Pri jedači in pijači, ko že vse poješ in popiješ, ko je za mizo osem, deset ali več ljudi, je za nameček že kar težko kar koli dokazovati.

No, resnici na ljubo je treba ob tem zapisati, da so taki primeri redki, pa vendar zastavljajo zanimivo potrošniško vprašanje: kako ravnati, kaj storiti?

»Sicer pritožb na temo, o kateri sprašujete, nismo prejeli, zagotovo pa naj potrošniki vedno preverijo, kaj jim je ponudnik zaračunal in tudi končni znesek. Le tako lahko preverijo, kaj je bilo zaračunano in po kakšni ceni,« je pojasnila Jasmina Bevc iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Tamkaj potrošnikom svetujejo, naj vedno vnaprej preverijo cene v restavracijah in barih. »Če menijo, da nimajo zadostnih informacij, naj jih zahtevajo, saj je zakonodaja jasna: podjetje mora pri poslovanju s potrošniki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba, na jasen in razumljiv način podati informacijo o končni ceni, vključno z davki,« so pojasnili.

Kadar zaradi narave blaga ali storitve končne cene ni mogoče izračunati vnaprej, pa mora biti potrošniku vnaprej dana vsaj informacija o načinu izračuna cene.

Potrošniku mora podjetje tudi omogočiti, da preveri pravilnost zaračunanega zneska glede na kakovost in količino kupljenega blaga oziroma opravljene storitve. »Če podjetja ne ravnajo v skladu z zakonskimi določili, lahko zoper njih ukrepa tržni inšpektorat.«

