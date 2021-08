Z ministrstva za izobraževanje so sporočili, da glede na lansko leto v novem šolskem letu ne bo večjih sistemskih sprememb. Novost je pogoj PCT, ki je nujen za varno vstopanje v šolski prostor.

»Uvajali bomo ukrepe, ki so smiselni in izvedljivi,« so na ministrstvu pred novim šolskim letom zapisali na twitterju.

Po doslej znanih informacijah naj bi v prihodnjem letu imeli učenci zadnje triade možnost samotestiranja, ki bo prostovoljno in se bo izvajalo doma. S samotestiranjem naj bi šolsko leto začeli tudi srednješolci, ob naraščanju okužb naj bi v srednjih šolah uveljavili pogoj PCT.

Zadnji dve šolski leti sta bili precej drugačni od prejšnjih, saj ju je močno zaznamovala epidemija covida-19. Lani se je šolsko leto sicer začelo »normalno«, v šolskih klopeh, a se je kmalu zaradi hitrega naraščanja števila okužb pouk preselil na daljavo.