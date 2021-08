V torek so izpod ruševin v kraju Brefet po navedbah agencije rešili 16 ljudi. Pristojni se bojijo, da so pod podrtimi stavbami na jugu države še vedno ujeti številni ljudje.

Potres z močjo 7,2 s središčem blizu mesta Les Cayes in na globini 10 kilometrov je Haiti prizadel minulo soboto. Civilna zaščita navaja, da je bilo uničenih najmanj 13.700 hiš, še prav toliko pa poškodovanih. Prizadetih je bilo 30.000 družin.

Kabinet začasnega premierja Ariela Henryja humanitarne razmere označuje kot zelo zaskrbljujoče. V državo sicer že prihajajo prve pošiljke pomoči. Glede na navedbe humanitarnih organizacij so trenutno najbolj potrebni hrana, pitna voda, šotori in oprema za prvo pomoč.

Bolnišnice na območju so prenapolnjene, nekatere so bile v potresu poškodovane. Ameriška vladna humanitarna agencija USAID je sporočila, da so 52 ljudi prepeljali iz države na bolnišnično zdravljenje.