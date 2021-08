Zablode štirih predsednikov

Pri velesili, kot je ZDA, še posebej velja, da se zunanja politika odraža na notranjepolitičnem področju in obratno. Ob kaotičnem umiku Združenih držav iz Afganistana po dvajsetih letih se je razumljivo dvignilo precej prahu tako med republikanci kot demokrati. Vnovičnega prihoda talibanov na oblast, s čimer se je uničilo dvajsetletno ameriško zavezniško delo pod Hindukušem, si niso želeli v nobenem od političnih taborov, pa čeprav so se med republikanci in demokrati že vrsto let pojavljali različni pogledi, kolikšno število vojakov je potrebnih za stabilizacijo Afganistana. S kritiko ameriškega predsednika Joeja Bidna, za katerega je umik izpod Hindukuša njegova najpomembnejša odločitev v komaj sedem mesecev trajajočem mandatu in morda tista, ki ga bo tudi najbolj zaznamovala, zdaj ne skopari nihče.