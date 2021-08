Ob inavguraciji, večina nas je ob njej obupovala, je sicer oznanjal, da se bo prednostno posvečal finančni problematiki zavoda, kjer pa ni opravil ničesar, po nalogu svojih gospodarjev (trdi, da pooblaščeno) se vtika v načrtovanje in izvajanje programskih funkcij javne televizije. Gospod generalni, naj vas spomnim, naš javni TV-servis že desetletja deluje brez vas in upam, da bo brez vas tudi že čez nekaj mesecev. Ni popoln, kot ni nič na tem svetu, a najmanj, kar potrebuje, je zagotovo vaše (ne)dojemanje njegovega poslanstva. Mora nas informirati, vzgajati in izobraževati, nas kulturno bogatiti, nas kolikor toliko kakovostno zabavati, pokriti mora informativne potrebe manjšin, kolikor se le da pokrivati široko razvejana področja družbenega življenja, nas s svojim najmogočnejšim orodjem, živim prenosom, približati športnim, kulturnim in drugim vsebinam, obremenil se je tudi s prenašanjem parlamentarnih dogajanj… Pa ja ne boste trdili, da s slednjim povečuje gledanost? Komercialne televizije imajo pri tem proste roke: preklopite tja, pa boste uživali v komercialno privlačnih in gledljivih vsebinah.

Gospod generalni, vrnite se k svojim inavguracijskim obljubam: dogovorite se z gospodarji o povišanju RTV-naročnine, potrudite se, da se bo televizijski program čim manj jecljajoče in tekoče prebijal mimo čeri EPP-obvestil, ne vtikajte se v reči, za katere skrbijo in odgovarjajo strokovno usposobljeni ljudje, TV ni last ne vas ne vaših trenutnih gospodarjev, upokojenih železničarjev in moralnih teologov vseh vrst in barv. Je naša, javna, ne državna, od nas, ki jo plačujemo, in ne od tistih, ki se javno hvalijo, da je ne, a se jim sline cedijo po njej.

Josip Meden, Ljubljana