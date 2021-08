A obstaja točka, ki je državljani ne bi smeli dovoliti prestopiti. Novi generalni direktor RTV, bolj točno, podaljšana roka šefa vlade, se je odločil, da bo razrešil direktorico televizije in pripravil teren za odločne programske spremembe v smer Nove24TV. Če bomo državljani dopustili ukinjanje najkvalitetnejših informativnih oddaj, potem si pravzaprav javne RTV niti ne zaslužimo in lahko prepustimo ta teren političnim hijenam. A verjamem v večino Slovencev, verjamem, da bomo šli na ceste in referendume, če se ta oblast takoj ne strezni in ne spozna, da je dobila državo v upravljanje in ne v last.

Ubogi predsednik Pahor govori o dialogu. Ali ni že zadnjemu pametnemu jasno, da se zdajšnji predsednik vlade ne pogaja, ne išče kompromisov, temveč dela samo in izključno po svoji (sprevrženi) pameti? Boji se edino ljudstva, zato se z njim ne sooča brez varnostnikov ali posrednikov. S svojimi lakaji bo naredil vse, da izpolni strankarski plan – ropanja slovenske imovine in pisanja nove zgodovine.

Kdor je bral v Dnevnikovem Objektivu intervju s Petrom Marki-Zayem, je dobil občutek, da se zna Madžarska prej rešiti svojega diktatorja kot Slovenija. V osebi Petra Marki-Zaya je Madžarska našla tisto, kar Slovenci tako pričakujemo, pa ne dočakamo – človeka, ki se mu lahko verjame, človeka, ki imenuje zlo s pravim imenom in ga ne zavija v staniol, in predvsem človeka, ki ve, da je treba vero ločiti od države…

Zame dileme ni, ko mi bo nekdo poskusil vzeti oddajo Studio City, bom šel svoje nasprotovanje izrazit (in gotovo ne bom sam) pred parlament (ne pred RTV), ker je tam leglo zla. Prodane duše to že dobro vedo, zdaj jih javne ankete skoraj ne zaznajo več.

Da pa bi si v bodoče prihranili take preizkušnje, je treba zelo glasno in jasno podpreti delovanje Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema, ki že pripravlja teren in zakonske podlage za nujne spremembe volilnega sistema. Glede na izkušnje referenduma o zakonu o vodah se stvar ne bo uresničila s pomočjo parlamenta, temveč bomo morali to spet doseči z referendumom.

In časa za čakanje ni več.

Srečo Knafelc, Krvava Peč