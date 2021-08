V luči tega vse težjega prenašam pozive, da je treba z anticepilci ravnati zgolj z andohtjo in v rokavicah. Ker slabo prenašajo kritiko. Ker se počutijo kot žrtve. Ker bodo, če z njimi ne bomo dovolj prijazni in razumevajoči, užaljeni in še bolj odločeni, da se ne cepijo. Vsekakor je treba prepričevati in informirati ljudi, ki še vedno oklevajo, a za božjo voljo, nehajmo se obnašati, kot da so teorije zarote in alternativa dejstva temeljna človekova pravica. Ljudje, ki se jim sicer zaradi pahorjanskih puhlic dvigajo lasje na glavi, glede odnosa do cepljenja ihtijo nad novo razklanostjo in predavajo o nujnosti spoštovanja prav vseh različnih mnenj, brez kakršnekoli kritične vrednostne ocene in upoštevanja posledic za posameznika in družbo.

Dragi moji, ne delimo se med tiste, ki se želijo cepiti, in tiste, ki se nočejo. Nihče se ne želi cepiti, tako kot si nihče ne želi operacije slepiča. In vsi smo zaskrbljeni in vsi želimo spet zaživeti normalno, le da nekateri rešitev iščejo v zaupanju v znanost in solidarnost, drugi pa na FB. Večer