Mislim svoje mesto: Vaška idila

Nesporazumi, kako si meščani predstavljamo življenje na deželi in sobivanje s kmetovalci, imajo dolgo zgodovino. In če kdaj, je prav poletje, ko se iz mesta odpravljamo na oddih na podeželje, uživat v vaškem vsakdanu, čas, da jih privlečemo na plano. V zabavo in nekoliko tudi v poduk.