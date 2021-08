V mraku so si na veliko začudenje pa tudi zgražanje mimoidočih in tamkajšnjih stanovalcev mladi turisti privoščili kopanje v vodnjaku na Novem trgu v središču Ljubljane. Kot da to ni bilo dovolj, so bili nekateri celo goli. Ob tem so že lani, ko so se meščani pritoževali zaradi razgaljenega sončenja v Šmartinskem parku, na Mestni občini Ljubljana povedali, da golota v mestu ni eksplicitno prepovedana s kakšnim občinskim odlokom, temveč se ta problematika navezuje na zakon o varstvu javnega reda in miru, v skladu s katerim mestni redarji ali policija ukrepajo, »če posameznik ali skupina z nedostojnim vedenjem povzroči vznemirjenje, razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika ali skupine«.