Kaj smo pridobili? V tem sistemu smo postali različni. Eni so obogateli na račun žuljev delovnega razreda, drugim je zagotovljena varnost pri plačilu položnic po Rdečem križu in Karitasu. To smo zaslužili z novim sistemom. Mogočne tovarne, na primer, Litostroj, ki je proizvajal poleg drugega ladijske vijake za cel svet, kje je končal? Naslednji, ki jih ne vidim na obzorju: Tam, Tomos, Iskra, Droga, Kolinska… Boli me že duša, ko naštevam. Itak vsi veste, koliko tovarn je zgradil delavski razred. A novi gospodarji so vse to zafurali. Ali so spravili v stečaj, denar odnesli na varno in delavcem brco v rit, ali so pod ceno prodali tujcem, normalno z visokimi provizijami. Kaj je ostalo delovnemu ljudstvu? Jasno, minimalna pokojnina. Delavci, ki so prispevali svoj delež in dušo, so končali z mizernimi pokojninami. V Sloveniji ni osamljen primer, da so komunalne smeti pregledane, če je v njih kaj za pod zob. Žalostno, a resnično.

Kako se počutite vi, ki ste delavske žulje prenesli na varno, ali jih skoraj podarili tujcem – tajkunom? Zanima me, če vas muči nočna mora, ko plujete z jahtami, kupljenimi z ukradenim denarjem. Pa varno plujte!

Stojan Marčeta, Koper