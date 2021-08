Protihrupna zaščita ob železniški progi Ljubljana–Brezovica, da ali ne?, 2.

V načrt za okrevanje iz sredstev EU je vlada brez sodelovanja stroke in občanov vnesla Tivolski lok in nadgradnjo železniške proge Borovnica–Ljubljana, vključno s protihrupno zaščito, in s tem ovekovečila »berlinski zid« med mestom in zeleno Ljubljano s parkom Tivoli vred. Z dokončanjem drugega tira Koper–Divača bo po oceni vlade v Ljubljano drvelo 281 vlakov v eno smer in prav toliko v drugo – vsake tri minute podnevi in ponoči. Nobena protihrupna ograja ne more preprečiti tresljajev in onesnaževanja okolja. Po odloku vlade vprašanje Boruta Lebna v Pismih bralcev (Dnevnik, 10. avgusta. 2021) ni več aktualno.