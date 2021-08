Sodnik okrožnega sodišča ZDA Matthew Kacsmaryk je minuli petek vladi predsednika Joeja Bidna naložil obnovo protokola o zaščiti migrantov (Migrant Protection Protocols – MPP), ki jo je ta 1. junija formalno ukinila. To proceduro je vzpostavil nekdanji predsednik Donald Trump z geslom »Ostani v Mehiki«. Gre pa za to, da mora vsak migrant ali begunec po prestopu meje ZDA in vloženi prošnji za dovoljenje za legalen vstop nemudoma zapustiti ameriško ozemlje ter počakati na odgovor na mehiški strani, kar lahko traja več mesecev ali let. Bidnova administracija je to prakso ukinila in dopustila, da prišleki na odgovor počakajo v centrih za begunce v ZDA.

Več beguncev zaradipodnebnih sprememb Kacsmaryk, ki ga je za zveznega sodnika imenoval Trump, je na vloženo pritožbo zveznih držav Missouri in Teksas razsodil, da je Biden s samovoljno razveljavitvijo tega protokola kršil zakonodajo. Zagovorniki politike »ostani v Mehiki« pravijo, da je protokol zmanjšal pritisk migrantov na uradnike na južni meji, nasprotniki pa ocenjujejo, da protokol krši zakonit postopek ter obubožane begunce izpostavlja nevarnostim kaznivih dejanj, kot so ugrabitve, zlorabe in posilstva. V obmejnem pasu med Mehiko in ZDA so od oktobra 2020 do julija letos aretirali 845.307 oseb, število nezakonitih prestopov je bilo v juliju rekordno in je doseglo najvišjo raven po letu 2000. Ameriška Agencija za carino in varovanje meja (CBP) je v četrtek posredovala podatke, da je ameriška obmejna policija pretekli mesec zaradi nezakonitega vstopa aretirala 212.672 oseb, to je 12 odstotkov več kot junija. Med njimi je bilo 18.962 mladoletnikov brez spremstva staršev, kar je 24 odstotkov več v primerjavi z junijem. Pretežno gre za migrante oziroma begunce iz srednjeameriških držav, kot so Gvatemala, Honduras in Salvador, kjer ljudje zapuščajo domove ne le zaradi političnih, ekonomskih in socialnih razlogov, temveč tudi zaradi posledic podnebnih sprememb.

UNHCR: ZDA z deportacijami kršijo človekove pravice Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) pa ugotavlja, da je od 212.672 migrantov, ki so jih v obmejnem pasu ujeli julija, ameriška vlada več kot 45 odstotkov izgnala oziroma deportirala takoj po aretaciji. Zato ZDA očitajo kršenje človekovih pravic. Predstavnik te agencije za Severno Ameriko in Karibe, Matthew Reynolds, je povedal, da posameznike in cele družine s posebnimi potniškimi letali pošljejo na letališča na jugu Mehike, od koder jih z avtobusi odpeljejo v prej omenjene srednjeameriške države. Reynolds je pojasnil, da ameriška vlada za to deportacijo uporablja določbo, imenovano »Naslov 42«, ki jo je sprejela Trumpova administracija na začetku pandemije covida-19. Določba ZDA omogoča, da iz javnozdravstvenih razlogov migrante nemudoma izženejo. Reynolds je opozoril: »S to določbo je posameznikom in družinam preprečen dostop do azilnih postopkov in ugotavljanje njihovih potreb po zaščiti v ZDA.« To z drugimi besedami pomeni, da migranti in azilanti, nujno potrebni zaščite, tvegajo, da se bodo vrnili v iste nevarne okoliščine v svojih državah Srednje Amerike, pred katerimi so pobegnili. UNHCR meni, da tako ravnanje povečuje možnost »verižnih deportacij« ter postavlja pod vprašaj zmožnosti humanitarnega odziva v južni Mehiki in severni Gvatemali, povečuje pa tudi tveganje prenosa covida-19.

S sojenji vnovičnim prišlekom želijo zmanjšati migracije 27 odstotkov od julija aretiranih migrantov je nezakonito poskušalo prečkati južno mejo ZDA vsaj že enkrat prej in so že bili deportirani. Ob tem je Washington minuli teden napovedal, da bo vsak migrant, ki bi po deportaciji vnovič poskušal nezakonito vstopiti v ZDA, sodno obravnavan. »Vsaka odrasla oseba, ki je bila aretirana vzdolž jugozahodne meje in deportirana (...), bo napotena na tožilstvo«, je sporočil direktor CBP Manuel Padilla in poudaril, da je »namen teh ukrepov zmanjšati nezakonito migracijo«. Da bi pokazala bolj človeški obraz, si Bidnova administracija prizadeva za demontažo Trumpove politike ničelne tolerance in za iskanje svojcev stotine otrok in mladoletnikov migrantov, ki so jih v času Trumpove vlade ločili od staršev in jih zadržali v neprimernih begunskih centrih. Po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje je uspešno našlo svojce 861 otrok, medtem ko za 337 mladoletnikov še niso uspeli izslediti, kje zdaj živijo njihovi starši.