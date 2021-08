No, pustimo ob strani dejstvo, da stranka SD ne more ničesar »prodajati« v šolstvu, ker to prek upogljive ministrice Simone Kustec v celoti obvladuje SDS-ov predsednik stranke (in vlade) s sodelavci. Bolj zanimiva je njena misel, da se očitno tudi biznis deli na levega in desnega. Torej, trenutno »ni šans«, je rekla, da bi se v šolah šli »levi biznis«, ker se bomo tam zdaj šli, logično, »desni biznis«, ker je na oblasti desnica. Ki ima tudi specializirana podjetja za prodajo klimatskih in prezračevalnih naprav, kot vemo.

Pa zdravje otrok? Ah, dajte no, kot da gre tu za otroke! Šole imajo okna, otroci pa prehlad. Koga to zanima, dokler desni biznis teče, a ne?