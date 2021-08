Aleksander Sekulić: Dončić predstavljal izziv za trenerski štab

Pred kratkim je slovenska košarkarska reprezentanca prišla do enega največjih uspehov v zgodovini, ko je na krstnih olimpijskih igrah zasedla četrto mesto in se tako povzpela tudi na četrto mesto na lestvici Mednarodne košarkarske zveze Fiba. Selektor Aleksander Sekulić, ki je s češkim klubom Nymburkom že na pripravah za novo sezono, se strinja, da je Sloveniji uspela velika stvar, a se nikakor ne more znebiti grenkega priokusa, saj so imeli odličje na dosegu roke.