Minula sezona je bila za celjski klub sezona za čim prejšnjo pozabo. Ne le da je ostal brez naslova državnega prvaka (prvič po sezoni 2012/13) in osmine finala evropske lige prvakov (sedmo mesto v skupini B s štirimi zmagami in desetimi porazi), ampak je v slovenski ligi osvojil šele tretje mesto za Gorenjem in Trimom, prvič po sezoni 2011/12 ostal brez najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, a dobil vsaj tolažilno nagrado EHF – »wild card« (povabilo) za igranje v prvem krogu kvalifikacij za uvrstitev v evropsko ligo. Prva tekma proti sedemkratnemu prvaku Danske, ekipi GOG Gudme, čaka pivovarje v soboto, 28. avgusta, v domačem Zlatorogu, povratna teden dni kasneje v Skandinaviji. Za uvrstitev v skupinski del pa bodo morali nato Slovenci preskočiti še enega nasprotnika, ki bo znan po žrebu parov drugega kroga na Dunaju.

Zelo slaba sezona je bila glavni razlog, da se je klubsko vodstvo v poletnem prestopnem roku odločilo za velik remont igralskega kadra, zato so bili številni odhodi in prihodi le nadaljevanje vsakoletne klasike v mestu ob Savinji. Rumeno-modri dres 24-kratnih slovenskih prvakov je sleklo kar deset igralcev: Kristjan Horžen (odšel je v Rhein-Neckar Löwen), Patrik Leban (Erlangen), Domen Novak (Wetzlar), Tobias Cvetko (Linz), Matic Grošelj (Chartres), Tadej Kljun (Benfica) in Jan Grebenc (trenutno še brez novega kluba) ter Hrvati Filip Ivić (Zagreb), Josip Šarac (Göppingen) in Veron Načinović (Montpellier). Zlatorog pa je novi dom postal za sedmerico igralcev: Matica Suholežnika (prišel je iz Benfice), Aleksa Vlaha (Zagreb), Tilna Strmljana (Riko Ribnica), Stefana Žabića (s posoje v Mariboru), Hrvata Anteja Ivankovića (Dubrava), Srba Stefana Terzića (Ramat Hasharon) in Nebojšo Bojića (Riko Ribnica) iz Bosne in Hercegovine.

Do menjave je prišlo tudi na trenerskem stolčku: namesto Tomaža Ocvirka (ekipo je vodil večji del sezone) ter začasnega naslednika in dežurnega gasilca Luko Žvižeja (v novi sezoni je trener Maribora Branika) je dirigentsko palico prevzel 39-letni Alem Toskić, ki je s Celjani podpisal kar štiriletno pogodbo. Nekdanji krožni napadalec in srbski reprezentant je del svoje uspešne kariere odigral tudi v Celju, kjer je bil kar šest let (od 2007 do 2013), eden največjih ljubljencev celjskih navijačev pa je zbral 231 tekem in dosegel 700 golov. V minuli sezoni je bil glavni trener madžarskega Csurga, leto pred tem sočasno v dvojni vlogi (igralec in trener), pred odhodom na Madžarsko leta 2018 pa je dve sezoni nosil tudi dres Gorenja.

Popularni Toske že dolgo živi v Celju, kjer ima tudi družino: ženo zdravnico in dva sinova. Družina je ostala v Sloveniji tudi takrat, ko je bil po tri leta v Makedoniji (od 2013 do 2016 kot igralec Vardarja) in na Madžarskem (od 2018 do 2021 v Csurgu). »Po osmih letih spet prihajam domov, v Celje. Spet sem v klubu, ki mi je v moji igralski karieri dal največ. Toda zdaj sem v povsem drugačni vlogi, vsekakor pa verjamem vase in sem prepričan, da sem dobro pripravljen na to. Kljub lepim spominom se moramo vsi zavedati odgovornosti in težavnosti naloge, saj voditi Celje ali nositi njegov dres nikakor ni enako kot v drugih okoljih,« se zaveda Alem Toskić.

Igralci ter strokovno in klubsko vodstvo so se prvič zbrali že 19. julija ob Šmartinskem jezeru, naslednji dan pa je Toskić z igralci začel priprave v dvorani Golovec, kajti Zlatorog prenavljajo. Prvič po nekaj letih ekipa ne bo odšla na višinske priprave. »Ekipa je mlada, pričakovanja in cilji pa, tako kot je vedno v Celju, veliki in visoki. A zgolj s trdim delom vseh nas bomo dosegli to, kar si želimo. Naš glavni in osnovni cilj pa je seveda vrnitev naslova slovenskega prvaka v Celje,« se dobro zaveda svoje najpomembnejše naloge Alem Toskić, ki bo s svojimi fanti do obračuna z GOG Gudmejem odigral sedem pripravljalnih tekem, prvi dvoboj v slovenski ligi pa ga čaka 11. septembra proti Žvižejevemu Mariboru.