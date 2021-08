Ženske v kulturno-kreativnem sektorju: Daleč od cilja enakosti spolov

Leta 2018 so ženske v kulturno-kreativnem sektorju zaslužile skoraj 15 odstotkov manj kot moški, manj so bile plačane za iste funkcije, manj so imele možnosti za napredovanje, poročajo iz evropske komisije, kjer so pripravili poročilo o enakosti spolov na tem področju. Preverili smo, kako je v Sloveniji.