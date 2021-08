Pri tem sta uporabila motilec signala daljinskega zaklepanja, da se vozilo ni zaklenilo, česar pa oškodovanci niso opazili. Pot do avtomobila je bila odprta. Ne samo da sta iz njega pobrala vredne predmete, po navadi sta našla še kakšne ključe stanovanj in informacijo o naslovu ter se odpravila na vlomilski pohod še v stanovanja oškodovancev. Tam sta kradla nakit in gotovino. »Trenutno sta osumljena šestih tovrstnih kaznivih dejanj, v katerih sta skupno povzročila za okoli 4000 evrov škode. Zoper oba osumljena bodo podane kazenske ovadbe zaradi kaznivih dejanj velike tatvine. 19-letnik je bil v preteklosti že obravnavan za tovrstna kazniva dejanja, 50-letnik pa je kazniva dejanja izvrševal kar med prostimi izhodi med prestajanjem zaporne kazni, ki mu je bila izrečena ravno zaradi kaznivih dejanj na področju premoženjske kriminalitete,« so pojasnili na PU Ljubljana. In seveda opozorili občane, naj v vozilih ne puščajo vrednejših predmetov, prav tako pa naj ne bodo v vozilu drugi predmeti, ki jih storilci tovrstnih kaznivih dejanj s pridom izrabijo, kot so ključi bivališč, poštnih nabiralnikov, osebni dokumenti, naslov bivanja, razne kartice za dostop do garaž. Vedno, ko vozilo zapuščate, se tudi prepričajte, ali se je vozilo dejansko zaklenilo. Poskusite odpreti vrata in se ne zanašajte zgolj na zvočni ali svetlobni signal vozila.