V trčenju osebnega avtomobila v zadnji del tovornjaka sta umrla 63-letni voznik in njegova 55-letna sopotnica, oba sta bila doma z Gorenjske. Preiskava sicer še vedno ni zaključena, kot pa je pojasnil Robert Perc iz PU Novo mesto, je 63-letni voznik osebnega avtomobila peljal proti Ljubljani in se malo naprej od priključka na avtocesto Novo mesto zahod v zaključku manevra prehitevanja, zaletel v zadnji del tvornega vozila s polpriklopnikom, ki ga je vozil 40-letni voznik iz Bosne in Hercegovine. »Po izjavah prič smo ugotovili, da je voznik avta po levem avtocestnem pasu prehiteval več vozil, potem pa se je naenkrat vključil nazaj na desni pas in trčil v zadnji del tovornjaka. Natančnega vzroka, kako je lahko prišlo do tega, še ne vemo,« je še pojasnil Perc. O dogodku je policija obvestila dežurno preiskovalno sodnico in državnega tožilca, ogled pa so opravili prometni policisti iz Novega mesta, ki še vedno nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh dejstev in okoliščin prometne nesreče.