Tudi četrta 163,9 kilometrov dolga etapa od El Burga de Osma do Moline de Aragona je bila tako kot druga etapa brez kategoriziranega vzpona. To v prevodu pomeni, etapa rezervirana za sprinterje. A današnja je bila vseeno malce specifična. Podroben prerez proge je jasno pokazal, da zadnji kilometer ni bil bil ravninski, za nekatere prave specialiste za sprint je bil celo prezahteven.

Po pričakovanju so kolesarji v zadnji kilometer prišli združeni. Po tem, ko je trojica kolesarjev bežala od začetka etape, jih je glavnina ujela 20 kilometrov do cilja. V tistem trenutku so se počasi začeli tudi boji ekip za čim boljše izhodišče v zadnjih kilometrih. Videli smo veliko menjav ekip na samem čelu.

V kaotičnem zaključku je prišlo do padca, na tleh pa se je znašel nosilec rdeče majice. Na slovensko srečo od včeraj naprej to ni več Primož Roglič (Jumbo-Visma) ampak Estonec Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), ki pa je zaradi pravila treh kilometrov zadržal majico vodilnega.

V sprintu je največ spretnosti pokazal Nizozemec Fabi Jacobsen, ki je dosegel zmago, ki so mu jo privoščili prav vsi v karavani. »To je neverjetno. Po hudem padcu sem vložil veliko truda, da sem se vrnil na to raven. Res sem vesel te zmage,« je bil nasmejan Nizozemec, ki je za prestižno zmago ugnal Araunda Demarja (Groupama FDJ). »Demare je bil tisti, ki je bil danes najbolj nevaren. Postavil sem se za njegovo kolo in na koncu sem imel le za malenkost več moči od njega,« je recept za zmago še opisal veliki junak. Tretje mesto je zasedel Danec Magnu Cort Nielsen (EF Education-Nippo)

Najboljši Slovenec na dirki Primož Roglič je v cilj prišel v času zmagovalca in je tako brez težav zadržal skupno tretje mesto. V času zmagovalca sta ciljno črto prav tako prečkala Luka Mezgec (BikeExchange) in Jan Polanc (UAE Emirates).