Nesreča se je zgodila, ko se je vnel eden izmed motorjev lahkega transportnega letala Iljušin Il-112V, je sporočil proizvajalec letala, podjetje OAK. Videoposnetek nesreče kaže, da se je vnel desni motor, nato pa je letalo strmoglavilo v gozd.

Nesreče ni preživel nihče.

Do nesreče je prišlo v okolici letališča Kubinka pri Moskvi, kjer je potekalo testiranje. Letalo je skušalo pristati, a je strmoglavilo kakih 1500 metrov pred pristajalno stezo, je še poročala agencija Tass.

Letalo Il-112V je prvo vojaško transportno letalo, ki je bilo v celoti razvito v Rusiji po razpadu Sovjetske zveze in lahko nosi do 5 ton orožja, vojaške opreme, tovora in osebja.