Med zmagovalci tedna se je znašel Disney, ki je poročal odlične poslovne rezultate, s katerimi je presegel pričakovanja analitikov v vseh ključnih metrikah (rasti uporabnikov, doseženih prihodkih in dobičku). Storitev Disney+ je imela tako 116 milijonov uporabnikov ob koncu četrtletja, v primerjavi s 114,5 milijona (pričakovanji analitikov) in 103,6 milijona (preteklo četrtletje). Bolj kot sama rast uporabnikov storitve Disney+, je bilo v ospredju delovanje zabaviščnih parkov, ki so prvič po epidemiji odprli vrata za obiskovalce in pričeli z vrnitvijo k dobičkonosnosti tega segmenta.

Vlagatelje je v preteklem tednu nagradila družba Tyson Foods z objavo odličnih poslovnih rezultatov preteklega četrtletja. Medtem, ko so analitiki pričakovali 11,5 milijarde dolarjev prihodkov in 1,6 dolarja dobička na delnico, je podjetje navdušilo z 12,47 milijarde dolarjev prihodkov in 2,7 dolarja dobička na delnico. Tečaj delnice je v preteklem tednu posledično pridobil kar 14,7 %, merjeno v evrih.

Nemški proizvajalec športne opreme Adidas je sporočil, da prodaja ameriško družbo Reebok družbi Authentic Brands Group, ki ima med drugim v lasti znamke JCPenny, Forever21, Brooks Brothers in športno revijo Sports Illustrated.

Adidas naj bi prejel okoli 2,1 milijarde evrov kupnine, posel pa naj bi bil zaključen do konca prvega četrtletja leta 2022.

Adidas je Reebok kupil leta 2006 v želji po boljšem konkuriranju družbi Nike v Severni Ameriki. Vlagatelji in finančni analitiki naj bi že dlje časa opozarjali na padajočo prodajo izdelkov znamke Reebok. Omenjeni primer kaže, da vse združitve in prevzemi niso uspešni, saj bo Adidas za Reebok prejel približno milijardo evrov manj, kot je odštel za družbo leta 2006.

Med pomembnejšimi makroekonomskimi objavami so bili podatki o razpoloženju ameriških potrošnikov, ki ga meri in objavlja univerza v Michiganu. Medtem, ko so analitiki pričakovali vrednost okoli 81,2, je uvodna meritev pokazala vrednost 70,2. Merjena vrednost predstavlja eno najnižjih po letu 2011 in sporoča, da se potrošniki bojijo prihoda nove različice virusa Delta, s katero se že soočajo v ZDA. Za primerjavo – v najhujšem primežu koronavirusa aprila 2020 je vrednost razpoloženja ameriških potrošnikov znašala 71,8.

Nemški statistični urad je sporočil, da so julija cene v trgovini na debelo v Nemčiji zabeležile najvišjo rast cen po letu 1974. V primerjavi z julijem 2020 so se cene zvišale za 11,3 %, junijska rast, glede na preteklo leto, pa je bila 10,7 %.

Statistiki so rast cen sicer pričakovali, razmere pa so pripisali predvsem nizki osnovi za primerjavo. Pred letom dni so namreč v Nemčiji zaradi koronskih ukrepov uvedli številne davčne olajšave, kar je pomenilo znižanje cen različnih izdelkov. Drugačno sliko vidimo v ZDA, kjer je indeks cen življenjskih potrebščin julija porasel za 0,5 %, kar je nekoliko manj od junijske rasti (0,9 %) in predstavlja najmanjšo rast od meseca marca. Osnovna inflacija, ki ne upošteva hrane in energije, pa je znašala 0,3 %. Omenjeno umirjanje inflacije govori v prid le prehodni rasti cen izdelkov v obdobju okrevanja po epidemiji.